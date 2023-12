Cooperativa Acquarium, un premio all’attività

Ieri mattina, gli amministratori comunali hanno ricevuto in municipio i rappresentanti della Cooperativa Acquarium per consegnare loro un attestato di riconoscimento per i 40 anni di attività "e di gestione eccellente della nostra piscina comunale ‘Fausto Patrignani’" ha commentato il sindaco Massimiliano Ciarpella, insieme agli assessori allo sport, Enzo Farina e al vicesindaco, Andrea Balestrieri.

"I progetti sono molti: investire per incrementare le presenze anche nella giornata di domenica e completare l’area esterna per la prossima estate" ha aggiunto.

La Cooperativa Acquarium si è confermata una realtà ormai consolidata ed efficiente e il riscontro più evidente è dato dagli oltre 1200 iscritti. E’ anche una realtà che continua ad investire sull’impianto natatorio per riuscire dare sempre più risposte alle esigenze di chi la frequenta e, da tempo, è un punto di riferimento per la pratica sportiva.