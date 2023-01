Copia all’esame di italiano, cinese condannato

Aveva richiesto il rilascio del permesso di soggiorno permanente senza conoscere minimamente la lingua italiana e aveva pensato così di aggirare l’ostacolo copiando dal vicino di banco il test da superare. La cosa, però, non era sfuggita agli uomini dell’ufficio immigrazione, che avevano scoperto il furbetto e lo avevano denunciato. Per questo motivo un cittadino della Cina Popolare, che aveva richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno cosiddetto "di lungo periodo", quindi senza scadenza e ordinariamente presupposto per l’ottenimento della cittadinanza italiana è stato condannato alla pena di un anno. L’uomo aveva presentato alla questura anche il previsto attestato di conoscenza di base della lingua italiana ottenuto presso un’università della repubblica cinese. Lo straniero, un cinquantenne residente a Porto Sant’Elpidio, era stato convocato in questura per la verifica della documentazione presentata, ma il personale della polizia di Stato si era subito accorto che lo straniero non era in grado di rispondere in italiano alle domande relative alle minime informazioni che gli erano state richieste, compresi i sui dati anagrafici. Per riuscire ad ottenere le notizie necessarie, si era reso indispensabile ricorrere ad un parente dello straniero, presente sul posto, che aveva tradotto in lingua cinese le domande e le risposte. Approfondendo la situazione lo straniero aveva, con difficoltà, ammesso che effettivamente non era in condizione di capire la nostra lingua e che l’attestato di conoscenza della lingua italiana che aveva conseguito era stato determinato dalla copiatura del test di un suo vicino di banco. Acquisite formalmente tali informazioni, lo straniero era stato denunciato e, il permesso di soggiorno di lungo periodo era stato negato per mancanza delle condizioni previste dalla legge.

fab.cast.