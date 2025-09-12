Coppa Italia di Triathlon, tutto pronto per i 600 atleti

È uno degli eventi destagionalizzati che richiama in città un gran numero di persone: anche per questo la Coppa Italia di Triathlon giovanile è da anni uno degli appuntamenti accolti con particolare piacere sia per l’aspetto sportivo, sia per le ricadute in termini di presenze e di indotto per il commercio e le attività locali. E anche quest’anno, i numeri del Triathlon sono importanti: 600 gli atleti che resteranno in città per tre giorni, con un corollario di addetti ai lavori e familiari per un totale di circa 2mila persone, pronti a partecipare alla Coppa Italia di Triathlon giovanile cui si aggiunge quest’anno una prova del Campionato Under 23 con circa 80 atleti (domani). Il quartier generale dell’evento sportivo (in programma da domani) è sempre la piattaforma da basket sul lungomare Trieste (dove ci sarà l’arrivo e la partenza delle gare). Il programma è stato presentato ieri mattina, dal sindaco Massimiliano Ciarpella, dall’assessore allo sport, Enzo Farina e da Gianluca Calfapietra del Forhans Team, la società a cui la Federazione di Triathlon ha affidato l’organizzazione dell’evento. E’ stato proprio Calfapietra a rimarcare che "se torniamo ogni anno a Porto Sant’Elpidio, significa che ci sono tante cose che funzionano". Domani le qualificazioni della Coppia Italia giovanile e domenica le finali categorie A e B. Il percorso partirà all’altezza della piattaforma, dove si svolgeranno anche le prove in acqua su 200 e 400 m. In bici si percorreranno via Trieste e lungomare Europa e ritorno, lungo il tratto ciclopedonale della pineta.