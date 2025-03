Coppia denunciata per aver rubato dentro un’auto

Tre persone denunciate e due operazioni contro i reati predatori. E’ questo il bilancio dell’attività di controllo e prevenzione dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo.

Nello specifico i militari di Montegranaro hanno concluso un’importante operazione che ha portato alla denuncia di due magrebini, di 50 e 42 anni, già noti per precedenti di polizia, per il furto in un’auto. L’operato dei Carabinieri si è rivelato efficace e tempestivo, grazie anche all’attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza.

L’azione è scaturita da una denuncia presentata da un uomo di Montegranaro, vittima di furto. Gli investigatori hanno rapidamente identificato i sospetti, riconosciuti nei filmati mentre forzavano la vettura della vittima e asportavano diversi oggetti personali dal suo abitacolo. Il danno complessivo ammonta a circa 200 euro.

Parallelamente, a Porto San Giorgio, i carabinieri del posto hanno denunciato a piede libero un egiziano di 18 anni, anch’esso già noto alle forze dell’ordine, per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Durante un controllo, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di una tronchese in ferro, nascosta nel suo zaino, senza alcuna giustificazione per il possesso e il porto dell’oggetto. Anche in questo caso, il materiale è stato sequestrato per ulteriori approfondimenti investigativi.