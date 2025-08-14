Coppia denunciata per furto al supermercato: lui accusato di aver rubato anche in una casa

La costante attività dei carabinieri mirata al contrasto alla criminalità, negli ultimi giorni ha portato all’arresto di una donna di 48 anni di Montegranaro e di un uomo di 54 anni di Sant’Elpidio a Mare, oltre che alla denuncia di un 32enne e una 27enne. Si tratta di un italiano ed una peruviana, che a seguito di indagini curate dai carabinieri di Montegranaro tramite l’analisi delle immagini di videosorveglianza, sono risultati autori di un furto. I due si sarebbero infatti introdotti in un supermercato e, approfittando della pausa del personale, avrebbero asportato la somma di 2.700 euro dal registratore di cassa. Doppia denuncia però per il 32enne, ritenuto anche autore di un tentativo di furto in un’abitazione (commesso in concorso con una donna in corso di identificazione).

Invece era già sottoposta a misura di detenzione domiciliare, la 48enne arrestata su esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Macerata, a seguito della richiesta dei militari di Montegranaro che avevano segnalato le sue numerose violazioni. Infine c’è stato anche l’arresto (in regime di detenzione domiciliare) del 54enne (italiano) fa seguito all’esecuzione di un ordine di espiazione pena disposto dalla Corte d’Appello di Bologna. L’uomo dovrà scontare ancora oltre cinque anni per rapina aggravata in abitazione.

Paola Pieragostini