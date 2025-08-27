Coppia presa sullo scooter rubato. Il guidatore non aveva la patente

Giravano in sella ad uno scooter rubato e il conducente era senza patente. La cosa non è sfuggita ai poliziotti che nel corso dell’incessante attività di controllo del territorio, condotta senza soluzione di continuità da tutte le pattuglie della questura di Fermo per la prevenzione e repressione dei reati, intorno alle 20, mentre transitavano nel quartiere Borgo Andrea Costa di Porto San Giorgio, hanno notato uno scooter sopraggiungere dalla direzione opposta a forte velocità. Gli agenti, a quel punto, hanno fatto inversione di marcia, hanno raggiunto lo scooter e lo hanno fermato in corso Garibaldi. Dal mezzo a due ruote sono scesi un uomo e una donna, entrambi di 45 anni, originari della provincia di Foggia, ma residenti nell’Ascolano. Alla richiesta dei poliziotti di esibire la patente di guida, l’uomo, ha dichiarato di non averla in quanto gli era già stata già ritirata. Difatti, da controlli nella banca dati, è risultato che il 45enne aveva diversi precedenti di polizia per reati contro la persona e resistenza a pubblico ufficiale, per guida senza patente e guida sotto l’influenza di alcol e stupefacenti.

A gennaio la motorizzazione di Ascoli Piceno aveva emesso un provvedimento di revoca della patente, ovvero una misura sanzionatoria che comporta la perdita definitiva del documento di guida. Lo scooter invece, è risultato oggetto di furto. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che era stato denunciato il furto due giorni prima presso la stazione dei carabinieri di Grottammare. Per tale motivo, entrambi i 45enni sono stati accompagnati in questura dagli agenti e, dopo essere stati fotosegnalati, sono stati denunciati per ricettazione. Il conducente, a seguito della sua condotta, è stato sanzionato ancora una volta per aver guidato il veicolo nonostante la sua patente fosse stata revocata. Il proprietario del veicolo, avvisato del rinvenimento del suo scooter, è giunto poco dopo sul posto, felice di aver ritrovato oltre allo scooter, anche le chiavi di casa, di un’altra sua auto e altri oggetti personali rubati nella stessa circostanza del furto del mezzo a due ruote.

Fabio Castori