Cori contro Meloni e Fratelli d’Italia. Dopo le proteste arrivano le denunce

Avevano preso di mira l’immobile dove si stava tenendo il congresso provinciale di Fratelli d’Italia, ma il tempestivo intervento della polizia ha evitato il peggio. Per quattro del gruppetto di facinorosi è scattata anche la denuncia. Erano da poco passate le 20 del 3 dicembre scorso quando, presso l’hotel Astoria di Fermo, il congresso provinciale di Fratelli d’Italia era ormai quasi al termine. Improvvisamente i presenti avevano dovuto fare i conti con una protesta da parte un piccolo gruppo di persone, che avevano iniziato ad intonare cori contro le politiche adottate dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. I quattro uomini, provenienti dall’attigua piazza del Popolo, nel breve tragitto utile a raggiungere l’hotel, avevano insultato il presidente del Consiglio e i partecipanti al congresso, fortunatamente senza accennare a introdursi all’interno della struttura e limitando la loro protesta a una scenata davanti al varco d’ingresso, chiara presa di posizione, questa, di una precisa ideologia politica.

A seguito dell’attività di indagine posta in essere dagli uomini della questura di Fermo, si è pervenuti, in breve tempo, all’identificazione dei facinorosi, che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, per il reato in concorso oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Fabio Castori