Coriandoli e mascherine, si chiude in bellezza

Una fiumana, anzi visto che siamo sul mare, una marea di bambini ha invaso ieri Porto San Giorgio a colpi di coriandoli e stelle filanti. Erano tanti (ma che diciamo!) tantissimissimi compresi i piccoli piccoli che gioivano più di tutti trasportati com’erano in carrozzina dalle mamme o a cavalcioni sul collo del babbo, in vista panoramica. Anche il sole, che al mattino se ne stava nascosto tra le nubi, ne è uscito per godersi lo spettacolo e per farlo godere di più. Gruppi formati da maschere a tema con indosso vestiti improbabili cui indossatori partecipanti si davano la voce urlando, cantando e ballando. Una confusione indescrivibile, un procedere lentissimo del corteo tanto che i vari gruppi a volte venivano a contatto fondendosi. Poco ci è mancato che la testa non si mangiasse la coda. Nel caso specifico la testa era formata dalle maschere tradizionali locali Mengone Torcicolli, Lisetta e Lu cucà e, per la prima volta insieme a loro dei pubblici amministratori fermani e sangiorgesi travestiti da dame e moschettieri. Alla coda del corteo vicinissimo a loro un carro denominato "Unità mobile incornati" proposto dal gruppo La Zurla di Comunanza: sul carro un enorme toro nero di cartapesta che simulava lo sbranamento di un matador. Gruppi iscritti e partecipanti 16, di cui 10 di Porto San Giorgio, 5 di Fermo ed uno di Comunanza. Le scuole sangiorgese erano tutte rappresentate comprese le private Canossiane con ’Un futuro di colori’. Primo premio al gruppo ’Via il telefono e poi, gioca con chi vuoi’ della scuola primaria Borgo Rosselli, secondo classificato ’Signori in carrozza lu trinittu del capoluogo’ delle scuole primaria e infanzia capoluogo, terzo classificato ’Che musica maestro!’ della scuola d’infanzia di Borgo Costa. Con il rogo del Re carnevale in piazza Marina si è ha chiuso il Carnevale 2024. Una folla di bimbi stanchi ma soddisfatti. La festa? Inconvenienti a parte e comunque di lieve entità, un trionfo!

Silvio Sebastiani