Corona d’alloro sul monumento . La cerimonia in piazza 25 Aprile

Liberazione, corona d’alloro deposta sul monumento di piazza 25 aprile. Il sindaco Valerio Vesprini ieri ha reso alle vittime della lotta di Liberazione. Alle Alle ore 12, è avvenuta la deposizione di una corona d’alloro sul cippo monumentale in piazza 25 aprile. Sono intervenuti gli assessori, il presidente del Consiglio comunale, consiglieri di maggioranza e opposizione, le rappresentanze delle associazioni cittadine e la delegazione della città gemellata di Nymburk (Repubblica Ceca). Il primo cittadino, accompagnato dalla vice sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi Margherita Tullio, dopo aver introdotto le ragioni dell’80esima ricorrenza, ha voluto leggere il contenuto della lapide collocata sull’ex palazzo comunale di Scandicci. "Ricorda, o cittadino, questa data. E spiegala ai tuoi figli. E ai figli dei tuoi figli. Racconta loro come un popolo in rivolta ci liberasse un giorno dall’oppressione. E narra loro le mille e mille gesta di quei prodi che sui monti, nei borghi e in ogni luogo sbarrarono il passo all’invasore. Né ti scordar dei morti, né ti scordar di raccontare cos’è stato il fascismo e il nazismo. E la guerra ricorda. Le rovine, le stragi, la fame e la miseria, lo scroscio delle bombe e il pianto delle madri. Ricordati di Buchenwald, delle camere a gas, dei forni crematori e tutto questo. Spiega ai tuoi figli, e ai figli dei tuoi figli, non perché l’odio e la vendetta duri ma perché ben sappiano quale immenso bene sia la libertà. E imparino ad amarla. E la conservino intatta. E la difendano sempre".