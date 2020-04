Fermo, 7 aprile 2020 - Diego Della Valle è fatto così: quando c’è bisogno di aiuto, lui sceglie di esserci. E, per dirla con parole sue, è sempre pronto a ‘fare cose’. Stavolta, ha pensato agli eroi dell’emergenza Covid-19: ai medici, agli infermieri, a chi lavora in prima linea per combattere l’insidioso nemico. Il pensiero suo, insieme con quello di tutta la famiglia Della Valle e dei dipendenti del Gruppo Tod’s, l’ha portato a istituire un Fondo, a cui ha assegnato un nome che è già di per sé un programma, ‘Sempre con voi’, che ha provveduto a riempire con 5 milioni di euro di soldi suoi, fissando una precisa destinazione: ‘Per i familiari del personale sanitario che ha perso la vita nella lotta al Covid-19’.

Dopodiché ha passato tutto il ‘pacchetto’ dell’operazione in mano alla Protezione Civile nazionale perché lo amministri, mantenendo un low profile. Una ‘cosa’ (sempre per dirla con parole sue) straordinaria, questa messa in campo dall’industriale di Casette d’Ete, con la quale Della Valle ha voluto dare la giusta attenzione (e non parliamo di una solidarietà ‘pelosa’, promossa per procurarsi una qualche visibilità, considerato che questi aiuti saranno distribuiti da soggetti terzi e si dirameranno in mille silenziosissimi rivoli, coperti dal massimo riserbo) ad operatori sanitari che hanno perso la vita sul lavoro, "dando un’alta prova di altruismo e coraggio e che, per questo, saranno per sempre un esempio per tutti noi": questa l’unica stringata dichiarazione attribuita all’industriale di Casette, nella nota diffusa dal Gruppo Tod’s per dare notizia dell’iniziativa messa in campo.

Il Fondo ‘Sempre con voi’ potrà essere rimpinguato da chiunque lo vorrà, attraverso il conto aperto dalla Protezione Civile (IBAN: IT66 J030 6905 0201 0000 0066 432). Né è l’unica donazione che Della Valle ha messo in campo in questi giorni: altri 200mila euro sono stati destinati ai Comuni di Capri e Anacapri (località dove Mister Tod’s ha delle proprietà e dove è di casa), per non parlare del supporto, silenzioso e discreto, che ha già dichiarato di voler garantire ai suoi dipendenti e alle loro famiglie in tempo di Covid-19, e senza dimenticare quell’1% dell’utile netto del 2019 (470 mila euro) destinato anche quest’anno ad iniziative per il sociale di cui, come sempre, per espressa volontà di Della Valle, gli unici a sapere come saranno utilizzati questi soldi saranno i destinatari.

