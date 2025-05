’Corpora sancta’, si rinnova l’antica tradizione

Si rinnova per questi primo maggio l’antichissima tradizione de le Corpora Sancta a Fermo, in Cattedrale. Ogni anno i fedeli dell’Arcidiocesi in questo giorno erano soliti salire in pellegrinaggio in Cattedrale per partecipare alla messa e fermarsi in preghiera davanti alle reliquie dei santi, martiri e beati presenti in cripta: le Corpora Sancta, appunto. Ancora una volta, durante gli orari di apertura della Cattedrale (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) sarà possibile trovare aperti i grandi sportelli delle nicchie presenti in cripta che custodiscono le reliquie, solitamente chiusi. Alle ore 12 sarà possibile partecipare alla messa presieduta dall’arcivescovo.

Per quanto riguarda il mese di maggio che per tradizione, è il mese della Madonna, anche per il 2025 torna la recita del Santo Rosario al Santuario della Madonna del Pianto a Fermo. Ad accogliere e rinnovare la disponibilità a questo importante momento di preghiera, è il rettore del santuario, don Francesco Capriotti, che insieme alla collaborazione della Confraternita del Pianto, permetterà a tutti i fedeli dell’Arcidiocesi di ritrovarsi in preghiera tutte le sere alle ore 21.15. Ad aprire il mese mariano, sarà l’arcivescovo Pennacchio, che proprio stasera guiderà il Santo Rosario al Santuario. Da domani saranno i vari gruppi e associazioni a ritrovarsi in preghiera al Santuario. Il mese si concluderà il 31 maggio in Cattedrale con la preghiera dell’Akathistos.