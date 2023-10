Corsi da Oss ed enogastronomia: consegnati gli attestati di qualifica

La consegna degli attestati di qualifica di formazione professionale al termine di percorsi finanziati dalla Regione, agli alunni degli indirizzi Operatorio Socio Sanitario e, per la prima volta, di Enogastronomia del ‘Tarantelli’, è stata l’occasione per rimarcare l’importanza di questi progetti di alternanza scuola lavoro (Pcto) e dell’impegno profuso dai ragazzi che hanno affrontato, per due anni, percorsi formativi in orari extrascolastici. Gli studenti che hanno ottenuto l’attestato con cui possono già accedere al mondo del lavoro in attesa del diploma, sono delle classi 4ª-5ªA, 4ª-5ª C per l’enogastronomia, e l’ex 5ªD e la 5ª della scuola serale, per i servizi per la sanità e l’assistenza sociale. "Sono tre i tipi di attestati conseguiti – ha spiegato la dirigente del polo ‘Urbani’, Laura D’Ignazi –, per operatori della ristorazione cucina e sala bar e per Oss. Sono progetti faticosi per la scuola che perseguiamo per valorizzare i ragazzi e indirizzarli verso il mondo del lavoro potendo contare su questo ulteriore elemento di forza. Per loro un grosso impegno dovendo frequentare tante ore extracurriculari oltre alle lezioni consuete, oltre a periodi in aziende e realtà del territorio con cui abbiamo stabilito una bella sinergia". "Siete fortunati – le parole del sindaco, Alessio Pignotti e del vice, Roberto Leoni – perché questa scuola vi offre tante opportunità e progetti che vi permettono di aprire la mente". Prima della consegna degli attestati, Stefano Isidori (presidente regionale Ais e docente dell’Urbani) e Federica Ferracuti (vicaria al Tarantelli) hanno introdotto le testimonianze di partner dei percorsi di formazione. Per il socio sanitario: Luca Moreschini (presidente Ordine delle professioni infermieristiche e docente del corso Oss al ‘Tarantelli’), Carmen Napolitano (Comunità di Capodarco) e Mario Liberati (presidente casa di riposo Sassatelli di Fermo); per l’enogastronomia Anna Enrica Tosoni (presidente provinciale Aibes), Barbara Paglialunga (presidente provinciale, Ais), Luca Luciani (primo sommelier del ristorante stellato ‘Retroscena’). Ognuno ha portato testimonianze e incitato gli studenti.

Marisa Colibazzi