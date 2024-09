Corsi di laurea e museo. C’è la riqualificazione di Palazzo Domenicani

Avanti tutta sul percorso di rifunzionalizzazione che riguarda Palazzo Domenicani, ex Fontevecchia, in via Paccarone. La Giunta ha approvato il progetto definitivo per i lavori di completamento, restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico dello stabile. Interventi che saranno eseguiti dal Consorzio Conpat di Roma che si è già aggiudicato l’appalto integrato, con indicazione di un Rtp di progettisti il cui mandatario è lo studio Guicciardini & Magni di Firenze. Si tratta di un intervento finanziato dal Pnrr, per consentire al palazzo di accogliere diverse destinazioni, distinte ma compatibili tra loro, come ad esempio l’ampliamento del museo archeologico, dopo la prima delle tre sezioni previste inaugurata nel maggio 2023 ovvero quella dedicata al collezionismo antiquario e alla nascita del museo pubblico che è divenuto il nuovo accesso alle Cisterne Romane. Ci saranno poi attività collegate al museo come laboratori, sale studio, gallerie espositive, ed i cortili che saranno a sevizio dell’attività universitaria e museale ma potranno essere utilizzati anche come aree per eventi all’aperto. La novità è quella di destinare parte del complesso a sede universitaria, con il duplice obiettivo di rispondere alla crescente richiesta di nuovi spazi universitari, dato che quelli attuali, in Via Brunforte, risultano già insufficienti, anche in virtù del fatto che nuovi corsi saranno attivati a breve e di rifunzionalizzare il complesso Fontevecchia. Vi verranno trasferiti da via Brunforte i corsi di laurea di Infermieristica e Logopedia, che fanno capo alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche.

Il recupero totale del palazzo vale 16 milioni di euro, secondo il sindaco Paolo Calcinaro sarà un modo per ridare dignità a questo complesso: "Gli interventi sono finalizzati a diverse destinazioni di sviluppo, fra cui il futuro trasferimento di Infermieristica e Logopedia, e dare vita così ad un ulteriore centro attrattore nel cuore della città in grado di coniugare e far convivere al suo interno progetti con anime multiformi".