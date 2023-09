Corsi di Porto Sant'Elpidio per tutti i gusti: Quartiere Centro

E’ un’attività intensa quella che sta portando avanti la Nuova Associazione di Quartiere Centro nella sede ‘La Piccola’, che coinvolge un’utenza di ogni età. Dal 1 ottobre prende il via un corso di yoga per tutti, posturale in gravidanza, antistress, yoga attivo, il martedì e giovedì sia al mattino che alla sera, mentre sono già iniziati i corsi di danza per bambini da 3 a 10 anni (secondo le fasce d’età). Entrambe le iniziative sono in collaborazione con l’Asd Arabesco Center Danza. Sono iniziati anche i corsi di attività motoria, cognitiva, ginnastica dolce, funzionale, posturale (il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì). Sempre a ‘La Piccola’ è possibile frequentare corsi di ping pong, sport olimpico per tutte le età (lunedì, martedì e giovedì). Infine, sempre nella sede dell’associazione di quartiere tutti i venerdì di novembre, riparte anche la scuola di teatro per bambini e ragazzi (dai 6 ai 14 anni) ‘Alla Ribalta’ promossa dall’associazione Lagrù ragazzi. Per infor e iscrizioni: 333 4598170 o pagina facebook dell’associazione.