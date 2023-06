Corsi d’italiano per stranieri: domani si parte

Sono molti i bambini, nati in Italia da cittadini di nazionalità straniera che si sono stabiliti nel territorio, che frequentano il Centro Giovanile Casette e che sono molto ben integrati con i loro coetanei. Non è sempre così per gli adulti. Proprio partendo dalla volontà di aiutare a superare barriere culturali tra le varie etnie che risiedono nella frazione, la cooperativa sociale EraFutura (che gestisce il Centro) ha voluto momenti di incontro tra la gente del posto e concittadini di diverse etnie per conoscersi, far conoscere storie e tradizioni dei loro Paesi d’origine: "E’ questo l’obiettivo delle serate multiculturali: incontrarci al di là della scuola, del Centro e di altri luoghi deputati" spiega Loretta Morelli di EraFutura. Il primo appuntamento, domani, sarà dedicato all’India: il ritrovo è alle 19,30, in Piazza Mazzini, con tanto di degustazione di piatti tipici indiani. Al termine, ci sarà la proiezione del film ‘Chaar Sahibzaade’ (ore 21, salone parrocchiale). Punta a una sempre maggiore integrazione anche il corso di lingua italiana per stranieri, gratuito, che si è tenuto nel Centro Giovanile su iniziativa di EraFutura. Una trentina i corsisti stranieri residenti in città e nei dintorni, che arrivano da Africa, Bangladesh, India, Pakistan, le donne dal Marocco o dall’India: "Sono loro che il più delle volte non conoscono l’italiano al di là dello stretto necessario e hanno difficoltà nel relazionarsi con gli altri. Per loro è importante conoscere la nostra lingua anche per rapportarsi con i figli che parlano benissimo l’italiano, in realtà anche il dialetto". Per il corso si sono formate due classi: una al mattino, utile soprattutto alle donne, l’altra la sera per andare incontro alle esigenze lavorative degli uomini. I ragazzi fanno parte dei progetti di prima accoglienza del territorio.