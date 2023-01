Corsi e indirizzi Ecco cosa cambia

Quest’ultimo passa al liceo classico Annibal Caro, anche se per il prossimo anno scolastico non si prevede l’attivazione di una nuova classe per il prossimo anno. La nota dell’Ufficio scolastico regionale spiega che potranno partire solo le classi di liceo musicale solo se già attivo e non di nuova istituzione. L’ultimo provvedimento vede la soppressione dell’indirizzo professionale servizi commerciali opzione promozione commerciale e pubblicitaria, organizzato all’istituto omnicomprensivo di Amandola ma di fatto mai partito per mancanza di iscrizioni. Nei prossimi giorni ancora occasioni di visita nelle scuole: il liceo classico Annibal Caro chiude gli incontri il 14 gennaio, il liceo scientifico T.C. Onesti sabato 14 gennaio e ancora domenica 22 gennaio, il Montani il 14 e il 15 gennaio, l’Itet Carducci Galilei il 15 e il 22 gennaio, il liceo artistico Preziotti Licini il 15, il 21 e il 29 gennaio e l’Ipsia il 15 e il 22 gennaio.