Corsi e progetti, domani si apre l’anno accademico

Ancora un anno di grandi eventi, di iniziative significative, di percorsi dedicati alla cultura. Si apre domani pomeriggio alle ore 17 nella Sala dei Ritratti l’anno accademico dell’Università Popolare di Fermo, con la presentazione dei progetti, corsi, seminari ed eventi programmati. Spiega il presidente Ettore Fedeli: "Le attività dedicate alla memoria autobiografica e biografica dei cittadini svolgono un ruolo fondamentale e rappresentano un vero e proprio tessuto connettivo per tutte le altre attività. Parallelamente alla raccolta delle memorie proseguirà la loro pubblicazione cartacea e la costruzione del portale digitale in grado di collegare le memorie individuali in un racconto collettivo della storia della città e del territorio". Sul versante artistico proseguiranno le attività legate all’acquarello, che hanno avuto un grande impulso dal Festival FermoInAcquarello, e il corso di calligrafia nato in seguito al primo Festival della scrittura a mano. Un corso di miniatura e uno di legatoria arricchiranno questa offerta formativa, per favorire attraverso lo Scriprorium della Spezioli, nato dalla collaborazione con La Biblioteca Civica, la conoscenza del patrimonio di codici presenti nel fondo antico. La musica come fonte di benessere (corso di Educazione musicale per adulti) favorirà la consapevolezza del ruolo della musica e della cultura in generale nella vita, nella memoria e nella salute delle persone. Sul versante scientifico sono previsti incontri sulla Storia della matematica e progetti di Scienza con i bambini nella scuola di base. Proseguiranno, infine, i corsi di alfabetizzazione digitale, alfabetizzazione finanziaria e di Memory Training, che hanno riscosso un grande apprezzamento dai partecipanti. All’inaugurazione prenderanno parte attiva i rappresentanti delle associazioni, scuole e istituzioni che con la loro collaborazione hanno resa possibile la realizzazione delle numerose attività.