Corsi, laboratori e attività sportive. Sconti per gli under 18

Il Comune rende nota la possibilità per gli under 18 di presentare richiesta per la concessione di contributi straordinari per l’acquisto di servizi finalizzati alla frequenza di corsilaboratoriattività sportive eo culturali Possono presentare istanza i cittadini residenti a Porto San Giorgio nel cui nucleo familiare sono presenti minori under 18 fiscalmente a carico dei genitori e che presentano un ISEE pari o inferiore ad 20.000 euro. Per ogni nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda. Il contributo massimo erogabile è il seguente: 500 per richiedenti con ISEE compreso tra 0 ed 7.500 euro; 350 per richiedenti con ISEE tra 7.500,01 e 12.500 euro; 300, per richiedenti con ISEE tra 12.500,01 e 20.000 euro. In caso di più figli iscritti, le somme saranno maggiorate di 50 euro per ciascun figlio a partire dal secondo iscritto. Per i minori portatori di disabilità, in caso di un unico figlio verrà garantita l’intera somma di iscrizione ad un corsoattività. La domanda di contributo va redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello, allegando copia di ricevuta di pagamento o di iscrizione ai corsi. La modulistica sarà disponibile presso sito web del Comune