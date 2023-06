Corsi per orlatrice, montatore e finissaggio: assunzioni garantite

La carenza di figure professionali adeguatamente preparate come orlatrici e addetti al montaggio e finissaggio ha portato Confindustria Fermo ad attuare un programma di formazione che si pone l’obiettivo illustrato dal presidente Fabrizio Luciani di "trasferire competenze , garantire lavoro e creare maestranze professionali: tre obiettivi sono racchiusi all’interno del nuovo percorso di formazione, finanziato dalla regione Marche con fondi europei, che ci permetterà di mettere a disposizione delle aziende orlatrici e addetti al montaggio e finissaggio". Due corsi di formazione a occupazione garantita. Il bando emanato dalla Regione, infatti, prevede che almeno il 50% dei partecipanti venga poi assunto dalle aziende aderenti. Le iscrizioni ai corsi scadono il 13 luglio, il corso è rivolto a disoccupati e inoccupati. Al termine sarà garantito un contratto a tempo indeterminato o di ameno 24 mesi, ma bisognerà aver seguito il 75% delle lezioni. Qual è stata la risposta delle aziende calzaturiere del fermano? "Sono dieci le associate a Confindustria Fermo che si sono messe a disposizione". Capofila del progetto è la Sif, la società di servizi della Confindustria locale che sulla formazione sta investendo risorse e personale. Quindici partecipanti al corso di orlatrice, quindici per quello di montatore e finissaggio. Le lezioni si tengono a Porto Sant’Elpidio, nella sede della 3AND che mette a disposizione aule e laboratori nella zona industriale. Il corso in totale dura 600 ore. I corsi sono completamente gratuiti e per il periodo di stage è previsto un rimborso forfettario di 400 euro". Dove è possibile reperire le informazioni?

"Il bando è scaricabile, come la domanda da presentare, su www.confindustriafermo.it Se le domande saranno più di 15, ci sarà una prova di selezione nella sede di Confindustria Fermo il 18 luglio. Le lezioni inizieranno entro settembre e tratteranno diversi temi: gestione in sicurezza dei macchinari, preparazione delle componenti di una calzatura, montaggio della calzatura, finissaggio e infine stage. Queste le aziende calzaturiere coinvolte che garantiranno l’occupazione di almeno il 50% dei partecipanti: Shoto, Zengarini, Alberto Fasciani, Vittorio Virgili, Lemargo, Gallucci, Gnv, Heros, Portland’s, Lorenzi.