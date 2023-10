Corsi sul palco per i più piccoli: ecco le date

Sono ormai 13 anni che Oberdan Cesanelli e Stefano Leva giocano al teatro con bambini e ragazzi. Anni di lezioni sul palcoscenico, alla ribalta appunto, nel fermano e nel maceratese, con centinaia di giovani e giovanissimi attori: in partenza a novembre la stagione dei corsi, organizzata da Cesanelli e Leva della compagnia Lagrù Ragazzi, che si occupa di produzioni teatrali, organizzazione di rassegne e festival e formazione di teatro per l’infanzia e la gioventù. "Il teatro per noi è la forma di espressione che più si avvicina al gioco puro – raccontano Oberdan Cesanelli e Stefano Leva –, nel quale si creano mondi fantastici". I corsi sono dedicati a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (orario 17.30-19.30): a Porto Sant’Elpidio si terranno presso "La Piccola", tutti i venerdì a partire dal 10 novembre; a Fermo al Centro Sociale Santa Petronilla dal 9 novembre e a Montecosaro al Teatro delle Logge dal 7 novembre. Per dare la propria adesione è necessario pre-iscriversi, contattando i numeri 338.5225010 o 349.1407287, oppure scrivendo a info@lagruragazzi.it.