Corso Blsd al Tribunale di Fermo, pronto soccorso e defibrillatori per la sicurezza

La sicurezza e il pronto intervento sanitario per gli utenti del tribunale si fanno anche nelle aule penali e civili, tra i banchi degli imputati, dei giudici e degli avvocati. Si è tenuto a palazzo di giustizia il corso Blsd, a cui hanno partecipato gli avvocati e il personale del tribunale, per apprendere le tecniche di primo soccorso e l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno in caso di arresto cardiaco. Il corso è stato organizzato dalla Camera penale, dalla Procura della Repubblica, dal tribunale e dall’Ordine degli avvocati di Fermo.

Gli istruttori, che hanno dato la loro disponibilità gratuita, sono stati coordinati da Simone Giacomozzi ed erano tutti appartenenti alla Croce Verde di Porto Sant’Elpidio. Il corso è stato l’atto conclusivo di un percorso di sicurezza iniziato con la donazione al tribunale dei defibrillatori da parte della Camera penale, sotto la presidenza dell’avvocato Andrea Albanesi, e che ha visto chiudere il cerchio con il nuovo presidente Simone Mancini. Blsd è un acronimo inglese che significa Basic life support defibrillation. In caso di un’emergenza estrema, come l’arresto cardiaco, mantenere la calma e intervenire nel minor tempo possibile è fondamentale.

Basti pensare che per ogni minuto che passa dopo l’arresto cardiaco le probabilità di sopravvivenza si riducono del 10%. Fondamentale è l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno presente anche in tribunale. Pur trattandosi di dispositivi semplicissimi da usare, essere formati a farlo è sicuramente utile per risparmiare tempo e seguire la procedura corretta. Poche ore del proprio tempo potrebbero bastare per salvare una vita.

