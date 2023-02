Corso di ceramica a rischio Appello alle istituzioni

L’indirizzo di formazione ‘Design della Ceramica’ istituito nel 1959 al Liceo artistico Preziotti di Fermo e unico in tutte le Marche rischia di scomparire a causa di un calo delle iscrizioni. Il biennio è propedeutico e uguale per tutti gli studenti, poi all’inizio del terzo anno viene fatta la scelta di indirizzo ed è qui che il corso di Ceramica stenta a decollare: mancano i numeri per formare una classe.

Un pezzo di storia che per decenni ha contraddistinto l’istituto superiore fermano, che potrebbe scomparire per effetto di un semplice calcolo numerico e delle scelte degli studenti. Questo fenomeno purtroppo, negli ultimi due anni, ha assillato molte scuole di tutto il fermano, in particolare dei piccoli centri dell’entroterra.

"Quella di Ceramica è stata la prima sezione a nascere in questo istituto – spiega Alessandro Pardi, docente e titolare della cattedra – che oggi vanta otto corsi di studio diversi. Sono arrivato qui nel 2020, l’anno della pandemia che ha rappresentato un anno difficile con una situazione complessa, ma abbiamo avviato collaborazioni con altri laboratori per ampliare l’offerta formativa della scuola e con aziende specializzate nel settore. A tutto questo si aggiunge il un quotidiano impegno dei docenti di sostegno tanto che molti ragazzi con disabilità hanno trovato nel laboratorio di ceramica un vero e proprio punto di riferimento. Tutto questo lavoro rischia di scomparire, perché le iscrizioni per la formazione della prima classe di specializzazione in ceramica non raggiungono il numero minimo di 12 alunni".

Attualmente sono solo sei gli iscritti, ma l’ipotesi che il laboratorio di ceramica rischi di chiudere i battenti, ha spinto il docente a fare un appello alle istituzioni. "Chiedo sostegno ai sindaci del territorio, alla Provincia di Fermo, alle aziende e persino alle famiglie – continua Pardi – affinché si possano sensibilizzare gli organi superiori, come l’Usr (Ufficio scolastico regionale) o il Miur per garantire continuità al corso di ceramica perché venga tutelato in forma definitiva seppur con un numero limitato di iscritti. È vero che il mondo viaggia sempre più spedito sui binati della tecnologia, ma l’artigianato rappresenta quello che ha reso il Made in Italy famoso nel mondo e il nostro territorio questo lo sa bene. Questo corso può vantare oltre 60 anni di storia ed è l’unico di questo tipo in tutte le Marche, è giusto che i ragazzi continuino ad avere questa opportunità formativa".