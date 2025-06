Corso di formazione: dalle forme di conflitto fino all’autodifesa

Un corso di formazione rivolto al pubblico femminile per insegnare al prevenire le forme di conflitto per arrivare all’autodifesa. Organizzato dalla Commissione pari opportunità della Regione Marche, è stato organizzato uno speciale corso che sarà tenuto in forma itinerante dell’istruttore Remo Grassetti (Head Master Metodo Mas), che si svolgerà in forma itinerante nello stesso orario dalle 18,30 alle 21,30 nei comuni della media Valtenna: si parte il 10 luglio dal Parco della Pace di Servigliano; il 17 luglio a Massa Fermana; il 24 luglio a Santa Vittoria in Matenano e il 31 luglio a Montottone. Il corse fornirà alle partecipanti consigli utili su temi come: imparare a conoscere se stessi, gestione delle emozioni, affrontare situazioni critiche, prevenire i rischi, aumentare consapevolezza e autostima al fine di avere un maggiore equilibro psico-fisico, gestione delle minacce e primi elementi di autodifesa. Info: 346-1680746.