Corso di formazione micologica per gli appassionati di funghi

Il gruppo micologico e naturalistico ‘ValliPicene’ di Montottone organizza un corso di formazione micologica rivolto agli appassionati di tutto il territorio. "Fino allo scorso anno per ottenere il tesserino di qualifica per la raccolta funghi bastava fare un corso organizzato dalla Regione Marche – spiega Marco Monaldi, presidente dell’associazione ValliPicene – da quest’anno è necessario superare una prova con domande a risposta multipla come previsto dalla nuova legge regionale. Siccome non esistono al momento corsi di preparazione specifici, il nostro gruppo ha pensato di organizzarne uno molto ben strutturato. In questa maniera potremo offrire una preparazione adeguata a tutti gli appassionati che vorranno acquisire le nozioni necessarie". Il corso si terrà in 5 lezioni presso la sala consiliare del Comune di Montottone a partire da giovedì 8 giugno con inizio alle 20,30, ogni lezione avrà la durata di circa 2 ore, le date successive saranno concordate con i corsisti in base alle disponibilità. Le lezioni saranno sviluppate per consentire di riconoscere le varie specie di funghi, in particolare distinguere quelli commestibili da quelli velenosi, conoscerne le qualità organolettiche, valutare anche le caratteristiche del sottobosco, al termine del corso sarà effettuata un’escursione micologica per valutare sul campo le nozioni acquisite. Il corso è riservato agli iscritti del gruppo, costo annuale di adesione 20 euro, per informazioni 338-7058834.