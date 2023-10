Corso di formazione per i disoccupati La Camera del Lavoro Cgil di Fermo e il NIdiL Cgil Fermo offrono un corso di formazione gratuito per persone in disoccupazione. Obiettivo: orientare nella ricerca attiva del lavoro. Iscrizione obbligatoria: 348 370 1744. Inizio giovedì 26 ottobre.