Corso di formazione su legalità e sviluppo

Un corso gratuito per riflettere sui temi del volontariato, dell’incontro con l’altro e della cooperazione internazionale, con la possibilità di candidarsi a un’esperienza estiva in Angola, Congo, Etiopia o Brasile. L’iniziativa è promossa dall’associazione LumbeLumbe, una realtà nazionale che ha una sua sede anche a Fermo. Le lezioni sono online e si tengono i mercoledì alle 18, dal 23 febbraio al 21 giungo, più tre incontri in presenza a Roma, fino al 25 giugno, per chi si candiderà alla partenza verso Angola, Congo, Etiopia, Brasile, i paesi in via di sviluppo dove si trovano le realtà partner di LumbeLumbe. Le lezioni del corso sono tenute da figure di alto profilo, come professori universitari o testimoni già impegnati sul campo. Il corso si rivolge anche agli insegnanti, così da poterli stimolare sui temi dell’attualità legati alla cooperazione internazionale, oltre che ad offrire loro la possibilità di vivere un’esperienza estiva in un paese in via di sviluppo. I temi trattati saranno quelli della legalità e dell’informazione, della solidarietà e dell’ecosistema. Per informazioni c’è la pagina Facebook dell’associazione il suo sito di riferimento. Per prenotarsi scrivere a [email protected] indicando nome e cognome.