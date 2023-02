Corso di Instagram per i commercianti

Un corso gratuito di Instagram per i commercianti elpidiensi è stato organizzato per domani mattina (ore 10,30, sala del pianoforte di Villa Murri) dall’assessore al commercio e alle attività produttive, Patrizia Canzonetta. Si tratta di un’ora di formazione gratuita tenuta dalla digital marketing strategist, Valentina Giustozzi "destinata alle piccole imprese e ai commercianti che, per mancanza di tempo o di personale, non hanno ancora approcciato Instagram o non se sanno sfruttare appieno le potenzialità in un’ottica di marketing" spiega la Canzonetta. Il minicorso tratterà delle basi della gestione social, dalla creazione del profilo alla definizione del personal brand, dai formati, ai contenuti al piano editoriale. Iscrizione via mail a [email protected] Per informazioni 3389980344.