Corso di primo soccorso a scuola. Forza Italia raccoglie le firme

Una raccolta firme per l’introduzione del corso di primo soccorso in tutte le scuole superiori delle Marche. E’ quanto promosso, nel fermano, dai Giovani di Forza Italia per la giornata di oggi. Sarà possibile sottoscrivere la petizione dalle 10 alle 12.30 in Piazza del Popolo a Fermo, mentre dalle 16 alle 18 in Viale Cavallotti a Porto San Giorgio. A sostenere e promuovere la raccolta firme saranno i referenti di Forza Italia e dei Giovani: per Fermo Lorenzo Giacobbi, Luca Montani e Matteo Marchetti, per Porto San Giorgio Elio Tomassoni, Giuseppe Maccarrone e Claudio Petrozzi. "Da volontario posso affermare che la conoscenza del primo soccorso tra i giovani è fondamentale – spiega Montani –. Parliamo di competenze che possono salvare vite, prevenire complicazioni in attesa dei soccorsi e contribuire al benessere della collettività. L’arresto cardiaco improvviso è una delle principali cause di morte, e la possibilità di intervenire tempestivamente con una Rcp può fare la differenza tra la vita e la morte". L’obiettivo della proposta è quello di introdurre in modo strutturale e obbligatorio i corsi di primo soccorso all’interno del curriculum scolastico delle superiori.

Matteo Porfiri