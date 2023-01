Corso Garibaldi, petizione per rimuovere le transenne

"Rimozione immediata delle transenne poste in corso Garibaldi di fronte ai numeri civici 10 – 12 – 14 – 16. Chiediamo vengano sostituite con un cartello che vieti di fronte ai suddetti numeri civici la sosta permanente, ma ne consenta la fermata temporanea per il carico scarico". A chiederlo 60 cittadini con una lettera da loro sottoscritta e presentata al sindaco . Secondo loro tali barriere impediscono a decine di famiglie residenti in Corso Garibaldi le seguenti attività: "I mezzi di soccorso ora sono costretti a fermarsi in mezzo alla statale, essendo quel tratto l’unico utilizzato per la sosta in sicurezza di ambulanze, mezzi di soccorso, pattuglie delle forze dell’ordine, mezzi della San Giorgio Servizi . Questo comporta il blocco di un’arteria a largo traffico come la statale 16. Cosa avvenuta di recente, quando si è stati costretti a far intervenire il 118 per soccorrere una donna in gravidanza caduta sui marciapiedi accidentati di Corso Garibaldi; poi non è più possibile accompagnare anziani, malati, bambini, disabili a visite mediche facendoli scendere vicino casa; inoltre ersone anziane si sono viste negate la libertà di decidere quando e come andare a fare la spesa non potendo più scaricare in autonomia e vicino casa pesi quali casse d’acqua e borse pesanti; infine anche persone più giovani sono in difficoltà per attività quali lo scarico di legna, elettrodomestici, mobili, etc…".