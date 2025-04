Corso gratuito di autodifessa

Dopo il grande successo del corso di autodifesa chiuso a marzo a Civitanova Marche, prosegue il progetto ‘Violenza, se la ri-conosci la eviti’, promosso dalle associazioni Eventi in sicurezza aps +Artisti aps e Feat to Fight, in collaborazione con Ant e patrocinato dal Comune. Il progetto sarà presentato il 29 aprile (ore 20.45, al teatro Cicconi) dai presidenti delle tre associazioni, Roberto Fantuzi, Giuseppina Gazzella e Andrea Giuliani. In quell’occasione saranno raccolte le iscrizioni al corso e si terrà la prima lezione teorico/pratica. Il corso di autodifesa (completamente gratuito) prosegue il 6, 13, 20 e 27 maggio, tenuto dal maestro Giuliani e dai suoi assistenti della Feat to Fight, nella palestra Mirella. Il 30 maggio, sempre al Cicconi, spettacolo di chiusura proposto da +Artisti aps con la consegna degli attestati per i partecipanti. Le iscrizioni sono già aperte (basta contattare le pagine social delle associazioni o il 339 4338425). Per mantenere la gratuità del corso anche nelle prossime edizioni, è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma Go found me (https://gofund.me/ff59c064) per aiutare le associazioni promotrici a far fronte alle spese di gestione dell’iniziativa.