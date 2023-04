Corso Instagram per i commercianti

Su proposta del presidente del consiglio comunale con delega al commercio, l’amministrazione comunale ha patrocinato un corso base, gratuito, per approfondire le tecniche di Instagram rivolto principalmente a commercianti e imprenditori. Il corso è organizzato dalla Niva Opp Accademy ed è a cura della consulente e marketing specialist Valentina Giustozzi. Saranno insegnate le prime nozioni di base per iniziare a gestire una delle piattaforme più performanti del momento, con l’obiettivo di avere un’immagine commerciale più attenta ed attrattiva nei confronti del pubblico. Durante la lezione, in programma lunedì 17 aprile, alle ore 21, nella sala consiliare, saranno approfonditi alcuni aspetti su come definire il proprio personal brand, aprire un account Instagram, definire il proprio obiettivo e il proprio piano editoriale. L’iscrizione è obbligatoria a [email protected] o al 338 9980344.