Corso per usare i servizi in digitale

Inizierà il primo marzo nella sala della Croce Verde il corso di alfabetizzazione digitale e sull’utilizzo dei servizi digitali, organizzato dal comune di Porto Sant’Elpidio in collaborazione con l’associazione ’Vicino a Te’. Un’iniziativa che nasce dalla necessità di fornire ai cittadini nuove forme di assistenza e di formazione digitale, funzionali sia alla gestione online di pratiche burocratiche sia all’utilizzo di servizi comunali e non, in linea con i nuovi obiettivi stabiliti dal Pnnr. Gli incontri saranno gestiti dalla ditta ’Irradium’, a partire dalle 18 e 30 del primo marzo, seguendo un calendario già stabilito che prevede sei lezioni. Gli argomenti che verranno trattati sono legati all’utilizzo dell’email e dello Spid, ma verrà mostrato anche come fare certificati e come accedere ai servizi dell’Inps. Il corso è gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare.