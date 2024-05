"Cosa deve ancora succedere?

"Cos’altro deve succedere a Porto Sant’Elpidio per far capire all’amministrazione comunale che c’è un problema sicurezza?". Così il Pd locale commenta gli ultimi fatti di cronaca: "Notizia di oggi, l’ennesimo furto in Via Pescolla e Fonteserpe con i ladri che addirittura entrano all’interno dell’abitazione di una povera ragazza costretta a barricarsi nella sua camera da letto. Da mesi, i nostri consiglieri comunali, chiedono alla Giunta lo stato dell’arte dei lavori di completamento del sistema di videosorveglianza, al quale hanno anche partecipato dei contributi da parte di privati residenti nelle suddette zone, ma ad oggi, l’assessore Farina risulta latitante, i lavori non vanno avanti, e i problemi restano".

"Ribadendo che le azioni introdotte finora dall’amministrazione comunale (ordinanza monopattini che non ha prodotti i risultati sperati, Consulta non pervenuta) non sono assolutamente sufficienti a contenere il problema che sta sempre più sfuggendo di mano. In altri tempi, qualcuno avrebbe chiesto la testa dell’Assessore competente, ma non è questo il nostro stile".