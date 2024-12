"Cosa metteranno al posto del Murri?"

Anna Romitelli un po’ di preoccupazione la condivide, il pubblico del Bar Squisito profondamente legato all’ospedale, passano di qui i medici, gli infermieri, soprattutto gli informatori medici che hanno spesso momenti di attesa: "Qui lavoriamo in sei persone, sono sei famiglie che non possono perdere il reddito principale. Dunque ci piacerebbe davvero capire cosa metteranno all’ospedale. Siamo già sicuri che certi clienti li perderemo, penso agli accompagnatori di chi deve fare una visita, di chi si ricovera. Non so bene come ci riorganizzeremo, spero che ci sia ancora del tempo per pensarci ma sento voci discordanti e spero comunque che qualcosa metteranno in questo grande edificio che è comunque legato alla storia della città".