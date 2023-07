Cosap, ridotta la tariffa a Sant'Elpidio a Mare: "Aiutiamo gli esercenti"

Gli amministratori hanno deciso di ridurre il Cosap (canone per l’occupazione di spazi pubblici) il che significa che, all’attuale tariffa del 50% per attività economiche, artigianali e alimentari, sarà concesso un contributo pari al 30% del Cosap pagato nell’anno corrente. Poiché le tariffe e il rilascio delle autorizzazioni a soggetti che vogliano utilizzare spazi pubblici (piazze, vie e aree appartenenti di proprietà comunale), sono decise dall’ente locale competente, l’amministrazione elpidiense ha approvata questa misura. "Si tratta di una piccola forma di sostegno alle imprese e vuole rappresentare un aiuto concreto per le realtà commerciali del nostro territorio" dichiara il sindaco Alessio Pignotti. "L’amministrazione ha tenuto conto della condizione di sofferenza delle attività economiche per la crisi economica, studiando un piano di riduzione della pressione tributaria". "E’ un altro importante passo nel sostegno del tessuto produttivo che resta il motore attivo dell’economia locale" aggiunge l’assessore al commercio, Michela Romagnoli. Chiude l’assessore al bilancio, Claudia Bracalente: "E’ un sforzo ulteriore voluto per sostenere le attività e i pubblici esercizi del settore alimentare".