"Così cerchiamo di aiutare i commercianti"

Crisi del commercio a Porto San Giorgio: il sindaco Vesprini traccia la rotta. Anche se c’è da dire che la crisi che attraversa il commercio tradizionale non risparmia solo Porto San Giorgio, ma l’Italia intera e anche fuori dai confini nazionali non è che le cose vadano poi meglio. Vetrine che si spengono, attività storiche in difficoltà, concorrenza dell’online che diventa sempre più dura. Una situazione che riflette i cambiamenti sociali e mette in discussione l’identità stessa del centro cittadino. Su questo tema il sindaco Valerio Vesprini ha offerto un’analisi chiara e diretta, nella veste anche di commerciante, riconoscendo problemi ma anche possibilità di rilancio.

Sindaco, qual è oggi lo stato di salute del commercio sangiorgese?

"Il settore sta vivendo una fase complicata. Porto San Giorgio non è diversa dal resto d’Italia: chiudono negozi di abbigliamento e aprono attività legate a benessere, estetica e ristorazione. È una trasformazione che segue l’evoluzione delle esigenze dei cittadini".

Quindi un fenomeno non solo locale?

"Esatto. La crisi riguarda molte città italiane. Il commercio online ha cambiato tutto: immediatezza, comodità e prezzi competitivi. È difficile per i piccoli esercizi competere. Inoltre l’abbigliamento, che un tempo era centrale, oggi è percepito come secondario".

Quali sono allora le nuove priorità di chi vive la città?

"Cresce la domanda di cura della persona e di svago. Lo dimostrano i centri estetici, i bar, i locali serali. Non è solo perdita: la città cambia volto e risponde a nuove abitudini".

Come risponde l’amministrazione?

"Puntiamo a rendere Porto San Giorgio attrattiva. Gli eventi non sono solo spettacolo, ma occasioni che portano visitatori e movimento. Chi frequenta il centro spesso consuma, acquista, scopre la città. Il commercio ha bisogno di questo respiro".

È sufficiente organizzare eventi per invertire la rotta?

"Non bastano, ma sono fondamentali. Serve fiducia, sostegno agli investitori, coraggio di osare. Negli anni scorsi c’era sfiducia, oggi invece dimostriamo che la città può attrarre attività e risorse. Questo crea vitalità anche nelle vie storiche". Il messaggio del sindaco è chiaro: la crisi è reale, ma non deve diventare rassegnazione. Innovazione, eventi di qualità e collaborazione tra amministrazione e operatori possono trasformare le difficoltà in opportunità. Porto San Giorgio è chiamata a reinventarsi, con la consapevolezza che il commercio del futuro non sarà più quello di ieri.

Silvio Sebastiani