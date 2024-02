"Così crediamo nella nostra terra"

Tra i fondatori dell’associazione AgriturAso, c’è Simone Lilla, contitolare della struttura Vecchio Gelso di Ortezzano e imprenditore che ha sempre creduto nel successo che deriva dall’unione delle forze. "Assolutamente sì – dice Lilla – contribuire alla creazione di un turismo relazionale, significa condividere uno stile di accoglienza reciproca che abbraccia tante identità che connotano un territorio di cui essere fieri e da promuovere con orgoglio". Parole che nei fatti concreti si traducono nei benefici per la promozione di un vasto territorio, fatto delle bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche nonché delle aziende che lo identificano. "Innanzi tutto – spiega Lilla – il turismo relazionale è un turismo destagionalizzato. Chi sceglie questa tipologia di soggiorno, lo fa dopo aver istaurato rapporti di conoscenza personali con i membri e associati AgriturAso e dopo averne apprezzato lo stile organizzativo. Sono pertanto persone interessate a conoscere le peculiarità dei luoghi e della storia del nostro territorio, che non viene certo pubblicizzata da agenzie o da istituti di caratura nazionale o internazionale preposti alla promozione del turismo. Ecco pertanto che – prosegue Lilla – le caratteristiche di questo flusso turistico sono diverse dal turismo estivo, più statico e meno attento alla qualità della vacanza. Al contrario, chi ama un turismo relazionale, è già consapevole dell’accoglienza che riceverà fatta di attenzioni e cura e della qualità del cibo quale espressione di gastronomia tipica locale. Chi sceglie questo turismo è già consapevole di venire a conoscere luoghi e territorio, e di partecipare ad eventi che caratterizzano quel luogo. Molto spesso, infatti, intorno ad un evento che contraddistingue il territorio, creiamo dei pacchetti vacanza mirati. Il motivo per cui, il turista sceglie tutto questo? – interroga e conclude Lilla – perché dietro alle parole di promozione turistica, ci sono volti e persone di cui hanno fiducia. In tanti anni non abbiamo mai deluso le aspettative di nessuno ed è nostro obiettivo potenziare questa rete senza mai smettere di credere nel nostro territorio".

