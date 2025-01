"Così diamo supporto alle persone con disabilità"

È un modello di intervento virtuoso quello che i servizi sociali del Comune di Fermo mettono in campo per il supporto alle persone con disabilità, per l’assessore Mirco Giampieri si tratta di uno dei punti di forza del comune che investe oltre 1,5 milioni di euro di risorse sui servizi del poliambulatorio del Centro Montessori in località San Claudio, circa 180 soggetti disabili in carico, a quelli dei 2 Centri Diurni Semi Residenziali Bottega delle Idee e Montepacini, con 40 utenti: "Importanti anche i servizi educativi di assistenza a scuola e a domicilio dei minori disabili, finalizzati a garantire e rafforzare l’integrazione scolastica", spiega Giampieri che fotografa i servizi offerti dal centro Montessori, a partire dalla riabilitazione funzionale del centro diurno semiresidenziale per l’età evolutiva. Sono 15 le persone seguite, da tutti il fermano, due gli utenti dimessi nel 2024. Il centro ambulatoriale di riabilitazione ha 191 utenti, praticamente da ogni angolo dell’Ast di Fermo, sei arrivano invece dall’Ast di Ascoli. Per garantire dignità e qualità della vita, si parte dal mondo della scuola, promuovendo l’integrazione scolastica per alunni e giovani con disabilità, offerto a un centinaio di alunni, dai nidi comunali agli Isc di Fermo, Monte San Giusto e Nardi di Porto San Giorgio: "E’ un servizio educativo, rivolto agli alunni con disabilità o con forme di disagio scolastico. In particolare l’intervento permette all’alunno di acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità, capacità o limiti in relazione al processo di apprendimento, all’interno del percorso di integrazione scolastica e sociale; sostiene l’alunno nel riconoscimento della propria identità di ruolo all’interno del contesto Scuola, con i propri diritti e doveri, spiega Giampieri, senza trascurare l’assistenza educativa domiciliare che supporta le famiglie anche oltre la scuola, per ridurre lo stress psicologico cui vanno incontro i familiari quando il carico di cura è così elevato. E’ un settore nel quale investiamo molte risorse".