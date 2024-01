"Così i terreni si abbandonano"

"La politica europea sta portando l’agricoltura a morire con l’abbandono delle terre coltivate e la mancata tutela della genuinità dei prodotti di cui si permette l’importazione". Lapidario e chiaro, il giovane Mattia Poggi dell’azienda agricola Agrivaldaso e titolare della rivendita di prodotti agricoli AgriPoggi. "Gli ostacoli in agricoltura sono iniziati anni fa – dice – ma oggi siamo all’esasperazione e questo tempo di manifestazioni rappresenta l’ultimo treno per salvarci. La Pac ci taglia fuori dal mercato perché mentre le nostre produzioni sono frutto di disciplinari severissimi, in altri Paesi si coltiva utilizzando prodotti da noi revocati perché nocivi. Però sono gli stessi prodotti che rientrano in Italia con l’importazione. Questo comporta una mancata competizione dei prezzi italiani con l’estero e soprattutto la non genuinità dei prodotti che arrivano sulla tavola". Mattia, che a fronte dei 28 anni ha le idee chiare sulle aspettative professionali, parla anche di profonda delusione istituzionale. "Sono tra chi crede che il reddito di cittadinanza sia un errore per la crescita dei giovani – dice – perché siamo tanti ad avere voglia di costruirci un futuro onesto. Ma che senso ha, che una legge europea obblighi a tenere incolta una percentuale di superficie coltivabile e allo stesso tempo concede incentivi per i giovani agricoltori? O imporre per legge ad un agricoltore cosa, quando, dove e come coltivare il proprio terreno? Che politica agricola può essere quella completamente sbilanciata nell’equilibrio tra costi di produzione e prezzi di vendita che non lasciano marginalità? Questa legge porterà gli agricoltori a rinunciare all’agricoltura e ad abbandonare le campagne. Vorrei ricordare che l’agricoltura è alla base della piramide alimentare. Tutti siamo responsabili del presente e del futuro".

p.p.