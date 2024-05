Così il Comune ha razionalizzato le risorse interne

L’Amministrazione Vesprini traccia la propria rotta anche nella riorganizzazione della struttura comunale, frutto di uno studio che ha come obiettivo quello di ottimizzare le risorse, sia umane che economiche, e di garantire un servizio maggiormente efficiente.Il progetto è stato avviato nel 2023 non applicando il turnover dei dipendenti. Da un’analisi dei bilanci consuntivi delle annualità 2022 e 2023, è emerso già un significativo risparmio economico di oltre 200.000 Euro. Questa decisione, inoltre, ha portato da 103 a 93 il numero di dipendenti comunali, una riduzione di 10 unità dettata dalla volontà di adeguare l’organico alle effettive esigenze del territorio. Si è lavorato, per ridistribuire ruoli e compiti, per ottimizzare le risorse e le competenze e garantire una migliore efficacia nell’operato di ogni dipendente. articolare attenzione, dunque, per le posizioni dirigenziali ed organizzative.

Con riferimento ai dirigenti, il dato che emerge è il passaggio da 4 a 3 unità.A tal proposito, è stata rivista anche l’assegnazione di alcune competenze: infatti, i servizi del terzo settore sono passati sotto la responsabilità dell’Avv. Carlo Popolizio che, oltre ai servizi di cui già si occupava, ora ha anche Sport, Cultura, Turismo e Sociale, fatta eccezione per il SUAP che, considerata anche la stretta correlazione con l’Ufficio tecnico, è stato affidato all’Ing. Stefano Postacchini. Novità anche per quanto riguarda le posizioni organizzative, che passano da 5 a 7. Una ulteriore posizione organizzativa, già esistente ma in comando alla SGDS precedentemente destinata per anni al servizio farmacia, è stata reintrodotta in organico nell’Ente occupandosi del settore del Sociale.