"Così l’epurazione è portata a termine"

PORTO SAN GIORGIO

"Solo Salvatelli era sfuggito all’epurazione: le tante preferenze lo avevano portato ad essere addirittura il numero due dell’amministrazione, facendo anche troppa ombra a Senzacqua”. Questo il commento dei consiglieri di minoranza in merito alla revoca degli incarichi a Lauro Salvatelli. Secondo loro, Savatelli era l’ultimo rimasto da accantonare di chi avrebbe potuto recar fastidio alla coppia Vesprini-Senzacqua “Hanno preteso ed ottenuto – precisano i consiglieri di cui sopra - che Agostini, Vitturini e Del Vecchio fossero fin da subito fuori dai giochi; Petrozzi, Catalini e Scriboni scientificamente piazzati nelle liste in modo da non essere eletti ovvero se entrassero in Consiglio non potessero accampare troppe pretese. Ora, sistemato Salvatelli tutto a posto, solo fedelissimi alla prima esperienza. Rimane soltanto la Petracci ma è talmente innocua che può stare ancora un po’". La chiosa dei consiglieri di minoranza: "Questa è la destra sangiorgese, da sempre ostaggio dei personalismi e mai concentrata sul bene della città".