"Così l’opera lirica sarà per tutti"

Se anche sordi e ciechi potranno ‘ascoltare’ e ‘vedere’ le quattro opere liriche dell’Arena di Verona Opera Festival, accedendo per la prima volta all’arena che nel centenario della rassegna, diventa ‘Arena per tutti’, sarà grazie a un progetto che nasce ed è coordinato dalle docenti Elena Di Giovanni e Francesca Raffi (Università di Macerata) che l’hanno inizialmente pensato per lo Sferisterio di Macerata. Oltre a loro, però, c’è il montegranarese Alessio Vitali, 25 anni che, fresco di laurea con 110 e lode in LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale all’Università di Macerata, ha già un lavoro "che è impegnativo ma è anche una grandissima esperienza perché è la prima volta che la società Ali (Accessibilità, Lingue, Inclusione) di cui sono amministratore e che fa capo alla Di Giovanni e Raffi, gestisce un impegno di caratura internazionale. Io mi occupo dell’aspetto tecnico operativo del progetto che approderà all’Arena di Verona in una veste innovativa e più articolata". Grazie al sostegno di Müller, accessibility partner del Festival 2023, a 1500 persone con disabilità e i loro accompagnatori (tanti sono i biglietti in più messi a disposizione), sarà offerta la possibilità di accedere all’Arena e godersi appieno le opere liriche in programma nella suntuosa edizione del centenario. "In pratica, all’arrivo nell’area dell’Arena a loro riservata, i non vedenti avranno in dotazione una cuffietta per ascoltare l’audio descrizione dell’evento, con trailer inclusivi (in italiano e in inglese) con interprete Lis. I sordi potranno leggere i sottotitoli sincronizzati sui propri cellulari, attraverso un software che gli trasmettiamo con un link per collegarsi all’applicazione". L’obiettivo è rendere le 10 serate degli spettacoli pienamente accessibili e fruibili per cui saranno anche distribuiti libri di sala inclusivi e digitali e attraverso percorsi multisensoriali che precedono gli spettacoli, sordi e ciechi potranno essere accompagnati sul palcoscenico per esplorare e toccare con mano costumi, scenografie, arredi di scena e farsi un’idea di ogni aspetto dell’opera. "Nelle audio descrizioni si illustra tutto ciò che è visibile sul palco – spiega Vitali - ma per gli utenti resta pur sempre importante poter toccare con mano ciò che gli viene raccontato". Tutti i servizi offerti da ALI sono compresi nel prezzo dei biglietti, agevolato per disabili e accompagnatori.

Marisa Colibazzi