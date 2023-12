Così rinascerà l’ex fornace . Pronto il piano

Tra i temi di maggiore interesse all’o.d.g. dell’ultima seduta consiliare del 2023 convocata il 28 dicembre spicca l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e del piano attuativo di recupero e riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’ex fornace Branella. Il piano approvato in prima battuta dal Consiglio comunale il 28 settembre, nel frattempo è stato posto in pubblicazione 60 giorni per le osservazioni. Non sono arrivate e il consiglio ne dovrà prendere atto. Dopodiché il piano passerà alla provincia che avrà 180 giorni di tempo per esaminarlo. Subito dopo Il via ai lavori che rappresenta un momento di fondamentale importanza per la città di Porto San Giorgio che si libera finalmente di uno dei cosiddetti "ecomostri" esistenti sul suo territorio, di strutture cioè non più attive e abbandonate al degrado. Nel caso specifico si tratta dell’ex fornace Branella, uno stabilimento che, realizzato molto tempo fa in periferia è rimasto inglobato nell’urbanizzazione. Si trova a nord della città , sul lato ovest della strada statale Adriatica in una zona completamente urbanizzata recando danno all’immagine della stessa per la permanenza della struttura industriale nel contesto urbano, oltreché danno ambientale in considerazione della copertura della fabbrica stabilimento in amianto.

L’area è stata acquistata dalla Magazzini Gabrielli, società notoriamente operante nel settore della grande distribuzione, con l’intento di procedere al recupero dell’intero sito ex industriale per insediarvi le proprie attività. Le possibilità edificatorie sono 8.000 metri quadri di superficie, di cui 5.000 commerciali e 3.000 residenziali. Altro tema di rilievo all’o.d.g. del Consiglio il riconoscimento di un debito fuori bilancio, circa 300.000 euro, conseguente ad una sentenza della Corte d’appello favorevole alla società Marina concessionaria del porto la quale aveva chiesto il rimborso per i lavori di dragaggio da essa effettuati nel 2010 e 2013, ma di competenza non sua bensì di Regione e Comune. Poi, inei riguardi del bilancio grande la soddisfazione del sindaco per il fatto che venga approvato a dicembre senza rinvii che non contempla aumenti di imposte. Collegato al bilancio il programma triennale delle opere pubbliche 2024-2926 ed elenco annuale 2024. Da ultimo i consiglieri comunali saranno chiamati ad esaminare: modifiche ed integrazioni al regolamento di disciplina delle procedure per la collocazione dei dehors stagionali o continuativi e degli arredi posizionati dai pubblici esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Silvio Sebastiani