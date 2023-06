Così si vola sul mare Kite a Marina Palmense

C’è un angolo di Fermo che assomiglia un po’ a Miami, uno spazio che profuma di libertà e di azzurro, a metà strada tra cielo e mare. È l’esperienza dell’associazione Tribalkite a Marina Palmense, atleti che volano sul mare con l’aiuto del kite, che amano la natura e che tengono in ordine un tratto di spiaggia importante. L’associazione compie quest’anno 15 anni, la guida è del presidente Fabio La Civita e come sempre si ritrovano qui appassionati da tutta Italia. Sono una settantina gli associati al gruppo, non solo uomini, tra i campioni di kite figura anche Sofia, 6 anni appena, Agata, 13 anni, e chiara, 18 anni: "E’ uno sport per tutti, spiega il presidente, che però non si può improvvisare.

Non è possibile imparare da soli, bisogna avvicinarsi alla disciplina del kiteserf con attenzione e con rispetto per il mare e la natura. Non facciamo mai azzardi, siamo tutti preparati ad eventuali imprevisti. Molti dei nostri sono stati protagonisti anche di salvataggi in mare, sappiamo come muoverci, i rarissimi incidenti ci sono stati per una serie di circostanze sfortunate ma di sicuro da parte nostra c’è tutta l’attenzione e la preparazione necessaria". L’associazione lavora in collaborazione con l’amministrazione comunale per valorizzare al massimo quel tratto di spiaggia, selvaggia e incontaminata, per tenere pulita la zona, per farla vivere anche con lo chalet Nicolina Beach che è di fatto la sede del gruppo: "Invitiamo tutti a Marina Palmense per scoprire questo sport meraviglioso, magari svolgendo un corso con uno dei nostri istruttori IKO, international kiteboarding organization, negli ultimi anni c’è stata anche una grandissima evoluzione relativa ai materiali, noi siamo pronti a dare consigli anche su questo grazie alla splendida collaborazione di Nico del New White Shark di San Benedetto del Tronto. Il mare si deve vivere in pieno, noi ne siamo i custodi e speriamo di diffondere sempre di più l’amore per l’azzurro nel nostro territorio e non solo".