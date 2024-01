Costi dei servizi in aumento. Il Pd fa la lista della spesa

Per l’amministrazione comunale non è corretto parlare di aumenti dei servizi a domanda individuale. Ma, conti alla mano, il Pd resta del suo avviso pur "apprezzando lo sforzo di fantasia del sindaco Alessio Pignotti – è l’ironica chiosa - nel chiamare in altri termini quelli che sono a tutti gli effetti aumenti". Per il Pd il bilancio di previsione approvato a maggioranza "non è altro che il ricorso al contributo forzato delle famiglie per sostenere una progettualità da ordinaria amministrazione, basata sulla gestione dell’oggi, senza alcuna visione futura".

Pignotti aveva inviato la minoranza a mostrare gli aumenti di cui parla. Il Pd lo accontenta: "Un esempio: per usufruire di trasporto scolastico, mensa (max 200 pasti), centri estivi, una famiglia con reddito Isee di 13mila euro, l’anno scorso pagava complessivamente 1524 euro, quest’anno 1538 euro e l’anno prossimo 1912, ovvero 400 euro in più" fa i conti il Pd. "Altro esempio. Per gli stessi servizi di cui sopra, una famiglia con Isee di 17mila euro, l’anno scorso pagava 1524 euro, oggi 1538 euro, e l’anno prossimo 1984 euro, quasi 450 in più. Sono esempio relativi alle fasce più tutelate – proseguono i Dem – mentre per le fasce di reddito della stragrande maggioranza delle famiglie, gli aumenti sono esponenziali". ‘Una presa in giro’, per il Pd, parlare di ‘fascia di esenzione’ per utenti con Isee di 3mila euro "perché sono già in carico ai servizi sociali".

‘Incredibile’, per i Dem, il caso dell’aumento delle rette del nido: "Siccome il governo interviene con un bonus a sostegno della natalità, lo si annulla aumentando la retta. E in alcuni casi, l’aumento è di molto superiore al bonus di 20-70 euro. Che ne pensa l’assessore ai servizi sociali, Roberto Greci (Fi)?". Pur ammettendo che le tariffe dei trasporti erano invariate da anni, il Pd incalza: "Ci converrebbe risiedere a Fermo dove una famiglia con reddito Isee di 13mila euro paga 220 euro contro i nostri 308. L’amministrazione sostiene di essere civica? Prenda esempio da amministrazioni civiche vicine". Nella reprimenda, ci scappa anche una frecciatina a Fd’I (senza nominarla): "Il Pd, a differenza di altre forze di opposizione, ha partecipato a commissioni e consiglio, presentato osservazioni, con spirito collaborativo". Stoccata finale per l’assessore al bilancio, Claudia Bracalente "che non ha spiegato che i fondi di solidarietà avevano una capienza doppia rispetto a quella prevista".

Marisa Colibazzi