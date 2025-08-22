L'aveva costretta a versargli a più riprese la somma di 22mila euro, denunciato 38enne

Sam, un addio pesante

22 ago 2025
FABIO CASTORI
Cronaca
Con pretesti di ogni tipo aveva perseguitato e soggiogato la vittima che, disperata, si è rivolta ai carabinieri

I carabinieri di Fermo che hanno smascherato il malvivente

Fermo, 22 agosto 2025 - Perseguitava la sua vittima e la costringeva con pressioni psicologiche e altre tecniche a versagli somme importanti di denaro. Alla fine, disperata, si è rivolta ai carabinieri di Fermo che, con una certosina indagine, hanno smascherato il malvivente, uno straniero di 38 anni, e lo hanno denunciato per atti persecutori.

L’uomo, dal 2022, avrebbe più volte chiesto alla vittima, con insistenza, diverse somme di denaro, sostenendo problemi familiari e sanitari, inducendola così a versare in suo favore, nel tempo, oltre 22.000 euro. Le continue pressioni psicologiche avrebbero generato nella persona offesa uno stato ansioso tale da modificarne le abitudini di vita.

Alla fine il suo incubo è terminato grazie all’intervento dei militari dell’Arma, che hanno stroncato definitivamente le continue richieste di denaro e la situazione di sottomissione della vittima.

