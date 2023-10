Covid, la guardia resta alta. Chi è a rischio si vaccina

Stava di fronte alla farmacia comunale un cartellone che annunciava, già due settimane fa, l’avvio della nuova campagna di vaccinazioni contro il Covid. A qualcuno non piaceva e ha pensato bene di portar via il cartellone, forse pensando di boicottare l’iniziativa. Un tentativo vano, in realtà in soli 14 giorni ben 200 persone sono passate in farmacia per vaccinarsi, tra Covid e influenza, il direttore Luciano Diomedi si dedica personalmente ad accogliere e vaccinare chi arriva: "Devo dire che la risposta è stata molto positiva, in questi giorni ci arrivano di continuo chiamate per chiedere e informarsi. Devo dire che le persone oggi sono libere di scegliere se vaccinarsi o no ma le categorie a rischio, gli anziani, i malati continuano ad arrivare con fiducia".

C’è chi fa tutte e due le vaccinazioni insieme, chi preferisce farle a distanza di qualche giorno l’una dall’altra, il tempo per vaccinarsi però è questo: "Chi lo deve fare lo sa e non ha titubanze, il vaccino per il Covid è gratuito per tutti e per ora stanno arrivando quasi esclusivamente persone sopra i 60 anni o con qualche problema di salute. Per l’influenza è gratuita sopra i 60 anni e per le categorie che fanno lavori a rischio o che non possono interrompere un servizio, medici, poliziotti, insegnanti". L’accesso alla vaccinazione per l’influenza è libero e senza bisogno di prenotazione, per il Covid meglio prenotare: "La prenotazione telefonica è necessaria ma garantisce la vaccinazione entro 24 ore, è questo il mese giusto per essere coperti per il prossimo inverno. Il Covid comunque circola e bisogna stare attenti e coprirsi ora".

La farmacia si propone come punto vaccinale, il direttore Diomedi si occupa di incontrare le persone e di somministrare in tutta sicurezza il vaccino: "Dal 2024 saremo pronti anche per il vaccino per l’herpes zoster, una problematica molto sentita di cui ci occuperemo, abbiamo avuto le autorizzazioni e siamo pronti anche a questo. Ad oggi copriamo 20, 25 vaccinazioni al giorno e siamo molto felici di essere centro di fiducia per i cittadini tutti, è chiaro che per somministrare i vaccini serve la presenza di un medico per fare l’anamnesi del paziente, per gestire eventuali reazioni avverse, per tutelare la salute di tutti. Per noi è un impegno grande che copriamo volentieri, proprio come polo vaccinale del territorio".

Angelica Malvatani