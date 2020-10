Fermo, 7 ottobre 2020 - Il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, alle prese da qualche giorno con il coronavirus, è andato autonomamente oggi in ospedale per accertamenti, i sanitari hanno deciso di ricoverarlo per precauzione, anche se le sue condizioni sono stabili e non desterebbero particolare preoccupazione.

La notizia della positività del primo cittadino si è diffusa lunedì, poi confermata martedì dal tampone. Intanto, però, si sono manifestati i primi sintomi e la decisione poi di passare al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti.

E ora scatta la caccia a chi ha incontrato il sindaco (quello che si chiama contact tracing): l’Area Vasta 4 ha allestito una postazione mobile in via Leti per controllare tutte le persone a rischio. Hanno sfilato assessori e consiglieri comunali, per confermare il risultato dei test rapidi effettuati già lunedì scorso.

Due gli assessori positivi e diversi sarebbero anche i consiglieri comunali coinvolti, ieri il più giovane eletto, Edoardo Candidori, ha fatto sapere di essere positivo ma di aver contratto il virus a Trento, dove studia all’Università. Anche lui in isolamento, resterà fuori città fino a che il tampone non sarà negativo.

Intanto a Sant’Elpidio a Mare il sindaco Alessio Terrenzi fa sapere che è stato rilevato un caso di positività in una classe della scuola primaria di Cascinare. La scuola ha applicato tutti i protocolli previsti dalle disposizioni del Ministero della Sanità e gli alunni sono stati posti in quarantena.

