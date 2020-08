Fermo, 29 agosto 2020 - Sono stati intervistati tutti i 28 nuovi positivi al Covid, registrati in un solo giorno nel territorio di Fermo, per capire quali spostamenti hanno compiuto e dove sono stati a contatto con altre persone. Le inchieste epidemiologiche sono state completate e a tutti i contatti stretti individuati sono stati prenotati per i tamponi ed oggi saranno eseguiti i primi 110 esami.

L’Area Vasta 4 ha di nuovo ribadito che gran parte dei casi, tutti riconducibili a persone molto giovani, tra i 16 e i 26 anni, con qualche eccezione sui 60 anni, riguarda situazioni di normali comportamenti estivi, feste o cene di Ferragosto in particolare. Sono tre i casi di rientro dalla Sardegna che dunque potrebbero appartenere ai focolai individuati in Costa Smeralda. Due casi provengono da fuori regione e sono state attivate le comunicazioni ai rispettivi Servizi di Igiene e Sanità Pubblica. Positivi sono stati registrati a Fermo (otto), Grottazzolina, Montegiorgio e in altri comuni dell’entroterra fermano.

Una situazione che comunque ha diffuso un certo allarme, la leggerezza con cui si è vissuto nelle ultime settimane comincia a dare i suoi peggiori frutti. Il direttore dell’Area Vasta 4, Licio Livini, ribadisce la bontà dei test effettuati, come controllo interno regolarmente vengono eseguiti test di qualità per valutare l’affidabilità del dato e che in sedute particolari vengono ripresi dei tamponi random per verificare l’affidabilità e la ripetibilità del risultato. Nella seduta specifica i tamponi riprocessati hanno confermato l’esito precedente. Dopo oggi si vedrà se il contagio ha riguardato comunque più persone, per fortuna non si registrano problemi gravi su soggetti con patologie pregresse. I nuovi positivi di ieri, comunicati dal Gores, sono 17 in tutta la regione: 8 in provincia di Pesaro Urbino, 4 a Macerata, 3 ad Ascoli, uno a Fermo e uno fuori regione.