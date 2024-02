Craia: "Uniamo le opposizioni, serve aria nuova"

lMONTE URANO

Nella scorsa tornata elettorale "Libertà Monturanese" fu la novità con Germano Craia candidato sindaco. Cinque anni dopo, il simbolo sarà ancora in campo ma non da solo.

Craia, da qualche giorno il simbolo di Libertà Monturanese è insieme a quello di Cambiamo Musica. E’ in vista un’unione in vista delle comunali?

"Andremo verso la riunificazione delle opposizioni che cinque anni fa non fu possibile. Dobbiamo garantire alla cittadinanza una valida opzione per l’auspicata discontinuità del colore della giunta comunale".

L’Igp sulla calzatura è una realtà, grazie ad una sua idea...

"Siamo riusciti a sensibilizzare l’Unione Europea su un tema molto importante come quello del riconoscimento dei distretti artigianali e industriali. Ora, grazie anche all’impegno di Moira Canigola, abbiamo un regolamento Europeo che, non solo consente, ma incentiva le eccellenze artigianali come la nostra a chiedere la protezione territoriale Igp. Ora serve andare avanti velocemente perché il distretto calzaturiero continua ad essere sotto pressione. Va scongiurato il rischio di avere le nostre calzature Igp ma di non avere più calzaturifici sul territorio".

Quale è lo stato di salute di Monte Urano?

"Ad oggi è uno dei comuni messo peggio dal punto di vista di vivibilità in comparazione con gli altri comuni della sua stessa area. Molte famiglie scelgono di mandare a scuola i propri figli in comuni limitrofi perché reputano gli edifici scolastici del nostro comune assolutamente inadeguati; stesso discorso per gli impianti sportivi. I valori degli immobili sono inferiori ai prezzi vicini, segnale evidente di carenza di servizi".

Quali sono le priorità e breve e lungo termine per la città? "Creare e rendere operativo il consorzio Igp per le nostre calzature, plesso scolastico nuovo, nuove infrastrutture sportive, riqualificazione del centro storico e più verde pubblico".

Cosa occorre fare per risolvere queste problematiche?

"Agli occhi di un monturanese che torna in paese dopo un lungo viaggio, Monte Urano dà la sensazione di un paese dove il tempo si è fermato a 30 anni fa. L’immagine potrebbe essere anche romantica, ma non restare al passo con i tempi porta sempre conseguenze non piacevoli in termini di benessere sociale. Vedere un comune a meno di dieci chilometri dalla costa, ridursi a comune "dormitorio"’, dove le giovani generazioni nella maggior parte dei casi scelgono di partire, è una cosa che dovrebbe farci star male".

Quali qualità dovrebbe avere un candidato sindaco ideale? "Essere una persona seria ed avere una buona professionalità, che dimostri con la sua storia la discontinuità rispetto al passato. Monte Urano ha un disperato bisogno di aria nuova. E’ come una casa con le finestre chiuse da più di 70 anni".